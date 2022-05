Primo successo per David Vidales che fa sua la Sprint Race della Formula 3 dopo aver condotto tutta la gara. Vittoria però sotto investigazione per un episodio che lo ha visto coinvolto con Jak Crawford in un tentativo di sorpasso dello statunitense. Tutto il weekend live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

La Spagna comincia con un sucecsso il suo sabato di motoria a Barcellona. Primo successo per David Vidales che fa sua la Sprint Race della Formula 3 dopo aver condotto tutta la gara. Vittoria però sotto investigazione per un episodio che lo ha visto coinvolto con Jak Crawford in un tentativo di sorpasso dello statunitense.



Non aveva iniziato bene la propria sessione di qualifica- sul tracciato del Montmelò- Roman Stanek, ma giusto nel finale il pilota del team Trident è riuscito a migliorare il tempo di Victor Martins, soffiandogli la pole position per soli 52 millesimi. Per effetto del ribaltamento dei primi dodici tempi, tuttavia, Stanek in gara 1 è costretto a scattare dalla quinta fila, accanto al ‘ripescato’ Colapinto (Van Arsfoort Racing), che ha beneficiato della retrocessione in pit lane dell’altro alfiere Trident, Zane Maloney, reo ieri di aver saltato al rientro ai box il controllo del peso. Dalla prima fila partono invece il pilota di casa Vidales (Campos) e l’americano Correa (ART). Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre: Vidales guadagna la prima posizione, risale da dietro Smolyar e si porta dietro Leclerc, Martins e Stanek. Perde posizioni, invece, Hadjar. Nei primi due giri Vidales costruisce un vantaggio di 1”5 su Correa, mentre dietro il gruppo si sgrana. Per un tamponamento è costretto a rientrare a cambiare il musetto Yeany. All’inizio del quarto giro Crawford (Prema) sorpassa Correa e si mette in caccia di Vidales, che intanto ha segnato due giri veloci. Il pilota della Prema affonda sull’acceleratore e segna la migliore tornata alla fine del quarto passaggio.