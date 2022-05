Con la 13^ pole della carriera, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel GP di Spagna. Accanto al ferrarista c'è il campione del mondo, Max Verstappen. Terza l'altra Rossa di Sainz, quarta la Mercedes di Russell. Schumacher in Top-10. Tutto il weekend di Barcellona è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE