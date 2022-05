Leclerc conquista a Barcellona la quarta pole stagionale: il monegasco al sabato entra in un'altra dimensione. Sarà ancora un duello con Verstappen e la schiacciasassi Red Bull, con Sainz terzo e pronto a ribaltare il risultato. Il GP di Spagna al via alle 15: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non dirà mai di aver fatto qualcosa di speciale Charles Leclerc, ma glielo si legge negli occhi, che parlano da soli. Furbi e trasparenti. Come l’unico giro che ha fatto nel Q3 che lo ha portato in direttissima in pole position. Il monegasco a Barcellona ha conquistato la sua quarta pole del 2022 e la tredicesima in carriera. La striscia comincia a diventare pesante soprattutto guardando ai modi e ai gap che riesce a rifilare a compagno e avversari. In questo momento in modalità sabato Leclerc davvero entra in un’altra dimensione e lo ha dimostrato anche qui.

E’ anche vero che Max Verstappen nell’ultimo tentativo utile ha avuto un problema al DRS e quindi non ha potuto provare a migliorare la sua seconda posizione a tre decimi dal monegasco, ma anche le qualifiche del ferrarista non sono state una passeggiata. Dall’unico tentativo ragionato e studiato in Q2 con gomme usate fino a questo testacoda a inizio Q3: nulla gli ha tolto la serenità per fare un giro pazzesco, più veloce persino quattro decimi di Sainz con lo stesso mezzo. Lo spagnolo in questo momento deve arrendersi e fare i conti con la superiorità del compagno, ma parte comunque dalla terza casella con la voglia di provare a ribaltare il risultato.

Di fianco a lui c’è Russell, quarto con una Mercedes che ufficialmente è riuscita ad accorciare il gap di tre decimi. Anche Hamilton ha preso paga dal compagno, solo sesto. Ora la gara sarà lunga e calda, e la Ferrari avrà 66 giri per dimostrare che anche sul ritmo è tornata all’altezza della schiacciasassi Red Bull.