barcellona

Emozioni a non finire nel GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale. Dalla grande partenza al ritiro per Leclerc, passando per i problemi di Verstappen e Sainz, fino ai grandi duelli in pista e al trionfo di Max, nuovo leader del Campionato. Qui tutte le foto più belle della gara e i momenti cruciali a Montmelò GP SPAGNA, CRONACA E HIGHLIGHTS