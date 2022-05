Charles Leclerc costretto al ritiro al 31° giro a Barcellona mentre stava dominando la gara, a causa di un problema alla Power Unit Ferrari: "E' uno stop che fa male, perchè stavamo gestendo alla grande la gara. Guardiamo agli aspetti positivi, che mi rendono fiducioso per le prossime gare". Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"E' il primo problema dell'anno, abbiamo fatto un lavoro straordinario finora in fatto di affidabilità. Fa male perchè succede in una gara in cui ero primo e stavo gestendo alla grande le gomme. Il campionato è lungo, dobbiamo guardare al positivo. Le grandi performance in qualifica e in gara, il feeling che avevo con le gomme e che avevo perso da 2-3 gare. Sono fiducioso per le prossime gare. Fa male ma guardiamo avanti".