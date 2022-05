Carlos Sainz si presenta piuttosto scuro in volto dopo il quarto posto a Barcellona: "Ho sbagliato la partenza, il vento mi ha mandato in testacoda. Ho rimontato, ma non posso essere ottimista. Non riesco ad adattarmi alla macchina, devo lavorare con gli ingegneri". Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP SPAGNA: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA