Missione compiuta per Max Verstappen, che sfrutta il ritiro di Leclerc e vola in testa al Mondiale dopo il trionfo di Barcellona: "Vittoria grazie a una strategia perfetta. I problemi al DRS mi hanno complicato la vita. Contento per Perez e per la doppietta Red Bull. Leclerc è stato sfortunato, bisogna essere affidabili". Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP SPAGNA: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA