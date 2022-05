Il pilota franco-portoghese dell'ART conquista il successo e anche la leadership del campionato. In classifica generale balza al comando con 62 punti, +6 su Stanek (Trident), + 12 su Crawford (Prema). Oggi il GP di F1 live alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP SPAGNA DI F1, LE ULTIME NEWS Condividi

Dopo la splendida vittoria casalinga dello spagnolo Vidales nella Sprint Race del sabato, sul circuito del Montmeló la Feature Race della F3, a Barcellona, riparte ovviamente dalla griglia determinata dalla qualifiche del venerdì e dalle penalizzazioni comminate dalla Direzione Corsa. In ragione delle quali, ad esempio, a Zane Maloney –che ha saltato le operazioni di peso al rientro ai box- tocca ancora partire dalla pit lane. Mentre in prima fila si schierano Stanek (Trident) e Martins (ART), entrambi all’inseguimento in classifica generale dalla coppia di piloti della Prema, Leclerc e Crawford, che ha assunto la leadership della stagione. Arthur Leclerc è infatti primo con 43 punti, il compagno di squadra ne ha 41, i due che scattano davanti a tutti seguono a 7 lunghezze.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Ma in griglia Leclerc è posizionato in terza fila e Crawford in quinta: un’evidenza che costringe da subito i due a cercare di recuperare posizioni più avanzate. Poco dopo lo spegnimento dei semafori , in prima curva si presenta in testa al gruppo Martins, balza terzo Hadjar, perde terreno e scivola indietro Leclerc. A metà del primo gruppo, contatto tra O’Sullivan e il giapponese Ushijima, che perde posizioni. Spinge subito Martins per fare il ritmo e riprendersi i punti persi ieri a causa di un problema tecnico. Nel corso del quarto giro Villagomez (Van Amersfoort) si tocca con Maini (che verrà per questo penalizzato di 10”) in curva dodici e finisce violentemente contro le barriere: Safety Car e gruppo ricompattato, con grave disappunto di Martins, che aveva già fatto il vuoto alle sue spalle. Green flag all’ottavo giro. Nella partenza lanciata Crawford brucia Frederick e sale in sesta posizione. Poi anche Collet sorpassa l’americano. Alla decima tornata anche Benavides finisce dritto contro le barriere: altra Safety Car.