Non si ferma il Mondiale di Formula 1, secondo gran premio consecutivo per il Circus che fa tappa a Montecarlo. Dopo il successo della Red Bull e di Max Verstappen a Barcellona, c'è solo un obiettivo per Charles Leclerc e la Ferrari: riscattarsi. Il problema di affidabilità alla F1-75 ha compromesso l'ultima gara del Predestinato, che in casa farà di tutto per tornare al successo. Weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Su skysport.it tutto in tempo reale, con la conferenza di venerdì il Live Streaming alle 10.30. Oggi,invece, torna l'apuntamento con il tradizionale match di calcio a scopo benefico che anticipa il Gran Premio di Monaco. In campo allo stadio Louis II di Montecarlo la Nazionale piloti F1 e lo Star Team: live dalle ore 18.45 su Sky Sport F1.