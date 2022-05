23 maggio 2021: a Verstappen la vittoria del quinto appuntamento della stagione. Punti pesanti per la l'olandese della Red Bull, con tanto di sorpasso a Hamilton in testa alla classifica iridata. Ferrari sul podio con Sainz (prima volta con la Rossa) e domenica da incubo per Leclerc: il poleman costretto ad arrendersi per un problema al semiasse. Tutto il prossimo weekend del Principato sarà live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW