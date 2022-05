Si corre a casa di Leclerc, lungo stradine con le quali qualche conto in sospeso il pilota Ferrari ce l’ha. Ma visto come è finita a Barcellona, la voglia di riscatto sarà tanta, così come quella di Verstappen di tentare la prima fuga della stagione. Tutto il weekend di Montecarlo live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sono tutti chiamati a una risposta forte. La Ferrari ma anche Charles Leclerc e Carlos Sainz, ognuno per motivi diversi. Dopo quattro vittorie in sei gare per Max Verstappen e due doppiette nelle ultime tre, la Red Bull a Montecarlo proverà la prima fuga della stagione e la Ferrari dovrà dimostrare di poter ribaltare a suo favore di nuovo le classifiche.



Il giardino di casa Leclerc potrebbe essere il posto ideale per farlo, ma come sempre su questa pista, e in una sfida così tirata come quella che stiamo vivendo quest’anno servirà la perfezione necessaria per riuscirci. Lo ha bene stampato in testa anche il monegasco che l’anno scorso ha pagato a caro prezzo la domenica l’aver sbattuto contro le barriere in qualifica dopo aver conquistato la pole position. Lui con le stradine di casa sua qualche conto in sospeso ce l’ha ma ne è un interprete eccellente. E visto come è finita al Montmelò la voglia di riscatto sarà tanta.