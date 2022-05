Come riportato dalla Reuters, l'ex proprietario della Formula 1 è stato arrestato in Brasile dopo essere sato trovato in possesso di un'arma illegale - una pistola calibro 32 - nel momento in cui stava per imbarcarsi su un volo diretto in Svizzera Condividi

Bernie Ecclestone è stato arrestato: a riportarlo è l'agenzia Reuters. Il 91enne ex proprietario della Formula 1 è stato fermato in Brasile per essere stato trovato in aeroporto in possesso di un'arma detenuta illegalmente: una pistola calibro 32.

L'arresto Ecclestone è stato arrestato mercoledì - spiega la Reuters citando fonti della polizia locale - per aver portato illegalmente l'arma mentre si trovava a bordo di un aereo privato che lo avrebbe portato in Svizzera. La pistola calibro 32, marca LWSeecamp, è stata rilevata dagli uomini della sicurezza dell'aeroporto quando la sua borsa è passata sotto lo scanner a raggi X per i controlli prima di salire a bordo.