Valtteri Bottas ha voluto fare un regalo molto particolare all'ex compagno in Mercedes e grande amico Lewis Hamilton. Conoscendo la passione per le foto del sette volte iridato, il finlandese lo ha omaggiato con un quadro in cui è ritratto con nudo e immerso nelle acque del Colorado. I due si sono fatti una bella risata, prima di salire sulle rispettive monoposto per il weekend monegasco. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

LIVE DELLE QUALIFICHE