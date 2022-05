A Barcellona, alla sesta gara e non certo nel finale del GP, è arrivato l'ordine di scuderia per far passare il compagno di squadra Verstappen. Frutto di una scelta calcolata e legittima della Red Bull, ma se non fosse arrivata ora la classifica vedrebbe Sergio e Max molto vicini. Tutto il weekend di Montecarlo è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

COSA SI DICE SUI SOCIAL DOPO LE LIBERE? IL GRADIMENTO SU PILOTI E TEAM