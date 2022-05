Monaco pista ricca di tranelli: ne ha fatto le spese Daniel Ricciardo, che è andato a sbattere contro le barriere alle Piscine dopo aver perso il controllo della sua McLaren nel corso delle Libere 2. Pilota ok, ma monoposto danneggiata. Non certo un grande inizio di weekend per l'australiano, che sta vivendo uno dei momenti più complicati della carriera. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

