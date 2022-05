Raikkonen torna in pista: correrà nella Nascar

Kimi Raikkonen torna in pista: dopo essere ritirato dalla Formula 1 lo scorso dicembre, il campione del mondo del 2007 con la Ferrari sarà al via il prossimo agosto alla gara di Nascar in programma a Watkins Glen

Kimi Raikkonen torna in pista. Il finlandese, campione del mondo nel 2007 con la Ferrari, correrà il prossimo 21 agosto a Watkins Glen, sulla Chevrolet Camaro ZL1 numero 91 del team Trackhouse nella Nascar. Raikkonen, che in Formula 1 ha corso con Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo, collezionando 21 gran premi vinti e 103 podi, si era ritirato lo scorso dicembre correndo l'ultimo GP ad Abu Dhabi con l'Alfa Romeo. Per Kimi si tratta di un ritorno anche nella Nascar, in cui aveva già corso nel biennio 2010-2011, quando si era allontanato dalla Formula 1.