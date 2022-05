Charles Leclerc e la Ferrari danno spettacolo nelle qualifiche del GP di Monaco, con il padrone di casa in pole: "Partire davanti a tutti qui è speciale. E' un weeekend in cui è filato tutto liscio finora. La macchina dava sensazioni fantastiche, bello avere la prima fila rossa. Pioggia? Siamo competitivi con ogni situazione". La gara di Montecarlo è in diretta alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MONACO, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE