Un sabato magico per Leclerc e per la Ferrari, con il monegasco che conquista la pole e Sainz che completa la prima fila. L'obiettivo di Charles adesso è salire per la prima volta sul podio nella gara di casa. Alle spalle delle Rosse ci sono le due Red Bull, con Perez davanti a Verstappen. La gara di Montecarlo è in diretta alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

E’ stato magico e poteva esserlo anche di più. Parola sua. Che in quello che considera il suo giardino ha conquistato la quinta pole della stagione con la possibilità di migliorare quel giro ancora di quattro decimi, ne avesse avuta l’occasione. Il monegasco in versione sabato si sta dimostrando davvero un marziano inavvicinabile. Ma anche questa è Monaco. Perez in barriera col successivo contatto con Sainz che non ha potuto far nulla per evitarlo nei minuti finali delle qualifiche non hanno però minimamente scalfito il valore della pole position di Charles Leclerc, come era accaduto in parte a lui stesso solo un anno fa.

La F1-75 è stata una grande interprete di questa pista esaltata alla grande da chi queste curve le potrebbe fare anche a occhi chiusi. La Ferrari nonostante il finale rocambolesco ne esce in trionfo con entrambe le monoposto in prima fila. Anche Sainz qui ha ritrovato la confidenza con la Rossa per prendersi i giusti rischi e proverà a giocarsi tutte le sue possibilità nel rispetto ovviamente di Leclerc. La questione compagni di squadra sarà forse più di delicata da gestire in casa Red Bull.

Incidente a parte, Perez si è conquistato giustamente il terzo posto dietro ai ferraristi, davanti a Verstappen, sempre più in palla del campione del mondo per tutto il fine settimana. Il messicano a testa alta vuole avere le sue chance, qui e in una lotta mondiale che sembra più serrata che mai, come ha già dimostrato anche in Spagna. Sfide nelle sfide, ma è tutto lontano da lui, che pensa solo esclusivamente a vivere il suo sogno: salire per la prima volta sul podio qui e farlo nella maniera migliore.