La domenica della Formula 2 a Monaco di chiude con il successo di Drugovich nella Feature Race. In classifica generale rafforza la propria leadership portando a +32 il proprio vantaggo su Pourchaire e +60 su Daruvala.

Felipe Drugovic vince la Feature Race di Monaco e consolida la sua leadership in Formula 2. Archiviata la doppietta Prema in Gara Sprint, con Drugovich (MP) fuori gioco e Théo Pourchaire (ART) incapace di conquistare un successo importante per la sua classifica, la griglia di Feature Race si compone affiancando proprio i due rivali nella corsa al titolo stagionale in prima fila. Drugovich e Pourchaire, separati in graduatoria da 25 punti, scattano dal palo, dietro tutti gli altri. Assente in schieramento, come ieri, lo svizzero Boschung (Campos), ancora afflitto dagli stessi problemi al collo che lo avevano costretto al forfait già al Montmelò. Sulla grglia di partenza, Daruvala azzarda le gomme soft al via.

.Al giro di ricognizione rimangono fermi Lawson e Nissany, che vengono così costratti a prendere il via dalla pit lane. Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per conquistare la testa in curva 1, sulla quale passano nell’ordine Drugovich, Pourchaire e Doohan. Gomme morbide per Hauger, che è scattato benissimo dalla sua piazzola, guadagnando in fretta la quinta piazza, male invece proprio Daruvala. Primo giro in testa per Drugovich, che fa subito il vuoto alle sue spalle e segna i primi giri veloci: in quattro passaggi mette 3” fra se e Pourchaire. Al settimo passaggio iniziano i primi rientri in pit per i cambi gomme. Alla fine del nono giro rientra Hauger, mentre Pourchaire rimangia 1”5 a Drugovich, che per un millesimo gli soffia il giro veloce.

Al dodicesimo passaggio Hauger segna il giro veloce, mentre Daruvala cambia le gomme non senza uin problemino all’anteriore destro. Nissany intanto Vviene penalizzato con un drive-through e al 16° giro si ritira. Drugovich e Pourchaire procedono con il loro ritmo davanti a tutti, dietro è Hauger l’avversario da temere, ma al momento il vantaggio acquisito dai due sembra mettere in garanzìa anche il cambio gomme. Al 18° giro sbaglia Cordeel ed entra la Safety Car. I piloti che attendevano di rientrare intorno al 30° giro anticipano il rientro al pit e per un attimo sembra che qualcosa possa cambiare: anche per il rallentamento in uscita dalla corsia dei box provocato dal ritorno a spinta della macchina di Cordeel. Drugovich e Pourchaire sono comunque dietro alla Safety, a gara neutralizzata. Terzo è Vips, poi Doohan (problemi con l’anteriore destra) e Fittipaldi, mentre Hauger è settimo. Green Flag al 22° passaggio dei 42 previsti. Al 23° giro Novalak si ferma al Loews, danneggiato da un contatto con Lawson. Safety Car ancora.

Nuova bandiera verde al 25° giro. A dodici tornate dal termine Drugovich e Pourchaire se ne vanno, allungano sugli inseguitori e iniziano il loro lungo testa a testa fino alla fine. A sette giri dal termine Vips si riporta sui due al comando. 38° giro: si ritira Lawson. Alle spalle dei primi Williams, intanto, scivola decimo. E Vips perde contatto dai primi: troppo forte il ritmo di Drugovich e Pourchaire. A due tornate dal termine Drugovich sembra averne di più e aver gestito meglio le gomme. E difatti il brasiliano vince così la sua quarta gara stagionale. Dietro Williams e Iwasa si toccano, Salgono Sargeant e Sato in zona punti. Verschoor annulla ad Hauger la rincorsa per il giro veloce.