Montecarlo non si smentisce: a pochi minuti dal via del GP, si scatena un inaspettato diluvio sul Principato. Partenza che viene prima ritardata, poi dopo qualche giro dietro alla safety-car, si decide per la bandiera rossa. L'ennesimo colpo di scena di un Mondiale che continua a regalare emozioni. Il GP in diretta ora su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP MONACO, LA DIRETTA DELLA GARA