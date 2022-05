Leclerc stupisce al sabato, conquista la pole, anzi nel caso di Monaco e Miami c’è pure Sainz a completare la prima fila rossa, e quando arriva la gara, sul gradino più alto del podio sale un pilota Red Bull, questa volta Perez. I numeri di questa Ferrari a due facce sono allarmanti: dalle ultime 11 pole hanno ottenuto solamente 2 vittorie, in Bahrain ed a Melbourne quest’anno, ma è veramente eclatante il dato delle prime file complete. Si sa: la prima fila completa è simbolo della vettura più veloce, e non dobbiamo andare troppo lontano per trovare un esempio, tanto è fresca la memoria della Mercedes dominatrice del periodo 2014-2021. In questi 8 anni le frecce d’argento hanno registrato 74 prime file complete, vincendo la gara in 61 occasioni, per una percentuale di realizzo superiore all’80%. Ebbene la Ferrari, nelle sue ultime 8 prime file complete, dal GP della Cina del 2018, ha vinto una volta sola, con Leclerc a Spa, nel 2019. Ad essere generosi, volendo includere tutto il 2018, le vittorie sono 2 dalle ultime 9 (si aggiunge il successo di Vettel in Bahrain nel 2018), per una percentuale di poco superiore al 20%, diametralmente opposta al valore Mercedes di cui sopra.