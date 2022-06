Baku uguale varietà: 5 vincitori diversi dal 2016

Quanti sono i circuiti che hanno avuto 5 vincitori dal 2016 al 2021? Solo tre: Baku, Monza e Spa. Con una sostanziale differenza: Monza e Spa in questo intervallo temporale hanno ospitato 6 GP, mentre Baku solo cinque, il ché fa del circuito azero l’unico tracciato con un 5x5. A Monza i 5 vincitori diversi sono stati: Rosberg, Hamilton, Leclerc, Gasly e Ricciardo, con Hamilton che si è ripetuto nel 2017 e 2018, mentre a Monza il palmarès è composto da Rosberg, Hamilton, Vettel, Leclerc e Verstappen. E anche in questo caso Lewis è l’unico a raddoppiare, nel 2017 e 2020. A Baku invece il 5x5 è netto: Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Perez, con l’assenza del 2020, causa pandemia.

Varietà anche in qualifica

Per Baku la conferma del varietà arriva anche sul lato qualifiche, anche in questo caso un 5x5: Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc. Notata l’assenza importante? Sì, è proprio lui, Max Verstappen, l’anno scorso avviato ad una sicura vittoria, salvo forare a 5 giri dalla fine. Max arriva a questo GP sullo slancio di 3 vittorie e un quarto posto, che lo hanno fatto passare dai -46 punti nei confronti di Leclerc del dopo-Australia, ai +9 attuali. La situazione è marcatamente diversa per Charles, collezionista di pole position, ma che in gara fatica a raccogliere. Negli ultimi 4 GP, quelli in cui Verstappen gli ha recuperato 55 punti, Leclerc ha messo a segno 3 pole, ma è salito sul podio solamente una volta (2° a Miami… passato in pista da Max), un contrasto marcato con le due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare.

Mercedes e Red Bull sugli scudi negli ultimi anni

Se il dato delle vittorie e delle pole è un variegato 5x5, sul lato dei team sono solo in due ad aver vinto ed in due ad aver messo a segno pole. I team vincitori sono la Mercedes (‘16, ’18, ’19) e Red Bull (’17, ’21), mentre in pole ci sono andati solo Mercedes (’16, ’17, ’19) e Ferrari (’18, ’21). E’ un GP tutto da vivere quindi, perché sia che si tratti dell’estrema varietà di poleman e vincitori sul lato piloti o della poca varietà sul lato team, questi due delicati equilibri promettono sorprese.