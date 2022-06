Hamilton diventa cittadino onorario del Brasile

Era in discussione alla Camera dei Deputati brasiliana da inizio febbraio e ora questa possibilità si è avverata. Lewis Hamilton ha ricevuto la cittadinanza onoraria in Brasile e lo ha annunciato con un post sui social: "Sono senza parole. Oggi sono diventato cittadino onorario di uno dei miei posti preferiti al mondo. Non so nemmeno cosa dire ora. Grazie Brasile. Ti amo, non vedo l'ora di rivederti".