LEWIS, FAI IL MISTERIOSO? - Torna l'appuntamento attesissimo del giovedì con "LewiStyle" per scoprire il look con cui Lewis Hamilton fa il suo ingresso al circuito per il Day-1 del GP. A Baku un outfit decisamente più sobrio rispetto al solito, ma sempre di grande tendenza! E in questo scatto sembra voler dare un tocco di mistero prima di sfilare lungo il paddock. Giocherà a nascondino anche in gara con la sua "complicata" Mercedes?