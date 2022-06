Leclerc è devastante in qualifica e lo ha dimostrato anche in Azerbaijan. Il monegasco riesce a estrarre tutto il potenziale dalla Ferrari nei momenti decisivi. Sarà anche un sabato senza punti, ma quante emozioni regala Charles. La gara di Baku è in diretta alle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP BAKU, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE