Competitivi ma non per vincere il Mondiale. Questo il senso delle parole ripotate un po' ovunque nei giorni scorsi dopo l'intervista a Mattia Binotto realizzata dalla BBC. Parole che hanno fatto discutere e alimentato le perplessità dei tifosi Ferrari; parole che qui abbiamo preferito non riportare subito in attesa di poter ascoltare direttamente il team principal e provare a contestualizzare meglio quelle dichiarazioni, forse nate anche dalla volontà di togliere pressione ai piloti. E Binotto ha parlato e chiarito a Sky la sua posizione prima delle terze libere a Baku: "Bisogna saper distinguere gli obiettivi dalle ambizioni. Non c'è dubbio che oggi, guardando la classifica dopo 7 GP, l'ambizione di ogni singolo elemento del team sia elevata. La voglia di far bene, di vincere... e non ci accontentiamo nemmeno di vincere un Mondiale, li vogliamo entrambi se guardiamo all'ambizione. E così l'anno prossimo e quello successivo ancora... Poi, però, bisogna distinguere gli obiettivi. Veniamo da anni difficili e ci siamo prefissati di tornare ad essere competitivi. E quando dico di tornare ad essere compettitivi, non vuol dire esserlo alla prima gara e basta. Ma vuol dire esserlo per tutta la stagione, e per esserlo bisogna continuare a sviluppare, a fare bene ed essere in grado di poter vincere in ogni gara. Poi tireremo le somme. Non c'è nessuno del team che si tira indietro rispetto alle ambizioni. Bisogna ricordare qual era però l'obiettivo che ci siamo dati l'anno scorso, e nessuno avrebbe scommesso sulla nostra capacità di essere competitivi all'inizio di questa stagione. Bene per la squadra, dobbiamo rimanere tali. Anche le ultime gare hanno dimostrato che tra obiettivo e ambizione qualche volta ci può essere differenza. Con una vettura che in tante gare quest'anno ha fattao la pole non sempre abbiamo vinto. Ne hanno vinte 5 loro e 2 noi, forse sarebbe dovuto essere il contrario