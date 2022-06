Ancora Charles Leclerc dominatore del sabato anche a Baku con la sesta pole stagionale: "E' davvero inaspettata, pensavo che la Red Bull fosse più veloce. In gara sarà importante la gestione delle gomme, anche sul passo gara siamo cresciuti. Ora vogliamo concretizzare, abbiamo potenziale per vincere". La gara di Baku è in diretta alle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

