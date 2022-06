Carlos Sainz scatterà dalla quarta casella nel GP di Baku, dopo aver accarezzato la pole: "Nell'ultimo tentativo ho cercato troppo il limite, ma ero nella lotta e questo è importante. Sto capendo meglio la macchina". La gara di Baku è in diretta alle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

"Nell'ultimo tentativo ho cercato troppo il limite"

"Ho chiesto tanto, ma in una pista come Baku è normale. Oggi sono andato troppo oltre a cercare il limite. E' stata una buona qualifica, ero in lotta per la pole ed erano già un paio di gare che non mi trovavo. Ero nella lotta, era importante. Pensavo si poteva fare primo e secondo, sto capendo meglio la macchina e la guido meglio. Mi manca di capire il Q3 quando metto il giro insieme. Non sono stato in grado oggi, ma ci proverò la prossima volta".