La Red Bull deve accontentarsi della seconda e terza piazza con Perez e Verstappen nelle qualifiche del GP di Azerbaijan. Il campione del mondo però non perde l'ottimismo: "Ferrari molto veloce sul giro secco, ma in gara solitamente andiamo meglio".

"Non ho avuto un gran bilanciamento, non potevo fare molto di più . L’inizio del giro è stato buono. Poi ho perso qualcosa, perché ho commesso dei piccoli errori . Terzo posto non è ideale, ma oggi ho dovuto faticare un po’ per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo , ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani. Passo gara? Lo scopriremo domani. Farà caldo e questo spero giochi a nostro favore. Ci manca qualcosa sul giro secco, ma sulla distanza di gara la nostra macchina va molto bene “.

Perez: "Dobbiamo essere lì a lottare"

“Quando arrivi nel Q3 tiri fuori le palle. In alcune situazioni siamo arrivati davvero vicinissimi al muro e siamo sopravvissuti. Ma non è stata la qualifica ideale. Alla fine abbiamo avuto problemi con il motore. Non riuscivamo ad accenderlo e a ‘tirarlo su’. Ci è mancato qualcosa di potenza. Non so se sarebbe stato sufficiente per la pole, ma certamente qualcosa a livello di potenza abbiamo perso. Penso però che Charles abbia fatto un ottimo giro. Davanti a Max? La gara domani sarà lunga. Dobbiamo solo fare in modo di essere lì a lottare. In qualunque momento si può sbagliare qui, bisogna stare attenti. Charles sta guidando molto bene in qualifica, quando mette insieme le cose è davvero molto veloce in Q3. Siamo vicini come passo gara, sarà una gara lunga".