In Azerbaijan l'ottava prova del Mondiale 2022. Un super Leclerc ha centrato la pole position e stavolta proverà a capitalizzare in gara l'ennesima magia del sabato. In griglia subito dopo ci sono Perez, Verstappen e Sainz. Gara live alle 13 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA