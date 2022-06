Ferrari ultima per km percorsi: i numeri dopo Baku

Ormai è un’abitudine, dolorosa per i tifosi Ferrari: le rosse stupiscono al sabato, ma alla domenica non riescono a concretizzare e la Red Bull sale in cattedra.

Il sabato Ferrari

Leclerc sta inanellando numeri impressionanti in qualifica: è alla sua 4^ pole consecutiva, una sequenza che aveva già registrato nel 2019 dal Belgio alla Russia, ma soprattutto è alla sua 8^ prima fila consecutiva, sequenza record per un pilota Ferrari, al pari di Michael Schumacher da Francia 2002 a Australia 2003. Quello che rende unica la striscia di Charles tra i piloti di Maranello è di aver realizzato questa impresa nelle prime 8 gare stagionali.

Leclerc ha dato alla Ferrari la 236^ pole, ristabilendo le distanze con un vantaggio “tondo” di 80 pole sul secondo team della storia, la McLaren (156). Curiosamente, a Monaco la Ferrari aveva registrato un altro gap netto: con la 235^ pole aveva distanziato il terzo team della storia, Mercedes, di 100 pole esatte.

La domenica Red Bull

Senza le Ferrari in grado di contrastarle, le Red Bull hanno fatto piazza pulita in gara: terza doppietta stagionale, la 20^ nella loro storia. Max Verstappen ha messo a segno una vittoria storica: la 25^, che gli consente di entrare nella top-10 di tutti i tempi, affiancando al nono posto Niki Lauda e Jim Clark. Con Jim, Max è accomunato dal fatto di aver ottenuto tutte le sue vittorie con un solo team, la Lotus per Clark e la Red Bull per Verstappen. E non ci poteva essere parallelo migliore, perché la Red Bull, con l’81^ vittoria, eguaglia proprio la Lotus al 5° posto di tutti i tempi. Ora il team di Mateschitz dovrà attendere un po’ per il prossimo traguardo: le 114 vittorie Williams.

Con la sua quinta vittoria nelle prime 8 gare, ora Max si è messo sulla spalla una “scimmia” statistica. Di cosa si tratta? Del fatto che, con questo bottino di vittorie (o uno migliore) nei primi 8 GP, tutti si sono laureati campioni del mondo a fine anno. E non è successo poche volte: ben 22; l’ultimo è stato Lewis Hamilton nel 2020. Quindi, la “scimmia” è questa: essere il 23°, perpetuando una tradizione, o il primo a fallire…

L’affidabilità Ferrari

Per la Ferrari il colpo è stato particolarmente duro: un doppio ritiro per guasto che non si verificava dal GP d’Australia del 2009, più di un decennio fa. Purtroppo però, il dato sulla scarsa affidabilità delle rosse non si ferma qui, e non è limitato al doloroso doppio ritiro di Leclerc mentre era in testa sia a Barcellona che a Baku. Certo, questo valore è influenzato anche dagli incidenti di Sainz in Australia e ad Imola, e Mattia Binotto ha affermato che non tutti i guai dei motorizzati Ferrari sono dovuti alla Power Unit, ma la Ferrari è l’ultimo team per chilometri percorsi, 3506, oltre un migliaio in meno del team più affidabile, la Mercedes a 4732. Questa classifica di km percorsi, come già detto influenzata non solo da guasti, vede tuttavia agli ultimi tre posti i tre team motorizzati Ferrari: