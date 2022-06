La Rossa vive la sua peggior gara del 2022 in Azerbaijan, dove è costretta a ritirare entrambe le vetture. La gara di Carlos Sainz finisce dopo 9 giri, quella di Leclerc dopo 21, con il monegasco in testa. Ecco i motivi del doppio stop e le condizioni di affidabilità in vista del Canada, trasferta in programma tra appena una settimana. Problemi dall'inizio della stagione anche per gli altri motorizzati Ferrari

GP BAKU: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA - DISASTRO FERRARI: OUT LECLERC E SAINZ