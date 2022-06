Melbourne ospiterà il GP d'Australia di Formula 1 almeno fino al 2035. Ad annunciarlo è stata la stessa F1 con una nota. Dalla prossima stagione, inoltre, correranno ad Albert Park anche Formula 2 e Formula 3. Domenicali: "Questa città è perfetta per il nostro sport, questa è una delle gare preferite anche da team e piloti". Domenica la gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW