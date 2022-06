Montreal, il meteo: allerta grandine e vento

Nell'immediata vigilia dell'inizio del weekend che porterà al GP del Canada, un'allerta meteo fa preoccupare piloti e addetti ai lavori. I metereologi stanno monitorando un temporale in arrivo sulla zona di Montreal che definiscono "pericoloso" in quanto potrebbe causare grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Domenica gara live alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

A qualche ora dall'inizio del weekend del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale di F1, c'è grossa preoccupazione per le previsioni meteo nell'area di Montreal. I metereologi di Environment Canada stanno monitorando il passaggio di un temporale molto pericoloso in grado di produrre raffiche di vento distruttive, grandine e forti piogge. Dunque, potrebbero esserci problemi in vista delle pre-libere 1 che si svolgeranno nella giornata di venerdì a partire dalle 19.45 (ora italiana). Il comunicato meteo parla di situazione pericolosa dal momento che l'eventuale grandinata potrebbe essere corposa con formazioni di ghiaccio "di dimensioni tali da rompere finestrini, danneggiare veicoli e causare lesioni".



Nell'allerta meteo si parla anche di raffiche di vento simili a quelle di un tornado e di possibile tempesta di fulmini e per questo viene raccomandato alla popolazione di restare a casa in caso di tuoni e temporali. Dunque, una situazione meteo certamente da non sottovalutare in vista del weekend del GP di Montreal che torna dopo due anni nel calendario del Mondiale di Formula 1 e che potrebbe essere la tappa di riscatto per le Ferrari deluse dai risultati dell'ultimo periodo.