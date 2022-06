Hamilton: "Mercedes un disastro, pensiamo al 2023"

Lewis Hamilton alza bandiera bianca e boccia anche gli sviluppi portati da Mercedes a Montreal per limitare il porpoising: "Anche oggi è stato un disastro, non ha funzionato niente. Anzi, la macchina sta peggiorando. E' chiaro che questa vettura non funziona, speriamo di essere competitivi nel 2023". Il weekend è tutto live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - IL NUOVO FONDO MERCEDES. VIDEO