Charles Leclerc non molla il Mondiale, dove ora ha 49 punti di ritardo da Verstappen dopo il 5° posto a Montreal: "Il campionato è ancora lì, bastano due vittorie. Abbiamo il potenziale per vincere. La gara non è stata semplice, ho ottenuto il massimo risultato ma non posso certo essere contento". Il Mondiale torna tra due settimane a Silverstone: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

