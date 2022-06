Si torna in pista a Montreal per il nono GP della stagione. Verstappen, che taglia il traguardo delle 150 gara, scatta dalla pole sulla sua Red Bull RB18. Con lui c'è un super Alonso (Alpine) in prima fila, subito dopo Sainz (Ferrari). Gara in rimonta per Leclerc, 19esimo nella griglia di partenza. Saranno 70 giri pazzeschi dalle ore 20: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA