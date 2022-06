Con la 15^ pole della carriera, la seconda quest'anno, Max Verstappen scatterà davanti a tutti nel GP del Canada. Dietro lui un fenomenale Fernando Alonso e la Ferrari di Sainz. Terza fila tutta di marca Haas. Leclerc scatterà dalla 19^ piazza. La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS