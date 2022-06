Una novità dal prossimo weekend di Silverstone che è un ritorno al passato: la conferenza dei piloti sarà spostata nuovamente al giovedì. Il format simile al 2019 con due gruppi da 5 piloti. Tutto il GP della Gran Bretagna sarà live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Una novità per la Formula 1 verso il prossimo weekend del 3 luglio in programma in Gran Bretagna, a Silverstone. Una novità che è un ritorno al passato con la conferenza dei piloti che passa dal venerdì al giovedì. Il format sarà simile a quello del 2019 con due gruppi da 5 piloti per una durata complessiva di circa 55'.