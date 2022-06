Norris: "Vettel ha dato una spiegazione perfetta. Non credo che Lewis abbia vissuto una cosa del genere solo ora, credo l'abbia affrontata per tutta la carriera. ma tutti sappiamo che è forte, ma come ha detto Seb non c'è spazio per chi dice certe cose. Non è bello, siamo in F1 e vogliamo essere in grado di creare dei cambiamenti positivi. Vogliamo migliorare il mondo e dobbiamo lavorare nella direzione giusta per tanti temi. Ho manifestato il mio sostegno a Lewis, ma le parole di Vettel sono state più efficaci"