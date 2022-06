La decisione del team ha effetto immediato: sospeso il 21enne pilota estone, collaudatore della Red Bull e che corre in Formula 2 con Hitech Grand Prix. Il Mondiale torna il 3 luglio con la gara di Silverstone: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Red Bull ha sospeso "con effetto immediato" il pilota estone Juri Vips, che fa parte della sua struttura junior, dopo aver fatto un commento razzista durante un video su una trasmissione 'Twitch'. "La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un'indagine completa sull'incidente", ha affermato il team in una concisa dichiarazione sui social media. Il team austriaco ha ricordato che "come organizzazione" condannano "gli abusi di qualsiasi tipo" e che hanno "una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento razzista". Il 21enne pilota estone è un collaudatore della Red Bull e gareggia anche in Formula 2 con il team HItech Gran Prix. In questa stagione ha partecipato alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna a Montmeló, sostituendo il messicano Sergio Pérez.