Fire up del motore, poi alle 5.30 del 24 giugno l'Alfa Romeo darà la sveglia a Milano con la C35 che percorrerà le vie del centro. Valtteri Bottas alla guida e nelle prossime ore scopriremo di più sull'evento... Il Mondiale torna il 3 luglio con il GP di Silverstone: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

TUTTE LE NEWS SULLA F1