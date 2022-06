Lo aveva detto il team principal Tost nel weekend di Montreal ora c'è anche l'ufficialità. Il pilota francese sarà alla guida dell'AlphaTauri anche nelle prossima stagione. Il Mondiale torna il 3 luglio con il GP di Silverstone: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Fine alle voci di mercato, ora il futuro di Pierre Gasly è certo e ufficiale. Il pilota francese correrà con l'AlphaTauri anche nel 2023. Di Gasly, che era al centro d'ipotesi che lo avevano affiancato anche alla McLaren, aveva parlato il team principal Franz Tost nel weekend di Montreal. E anche in quella occasione - conferenza stampa dei boss dei vari team - era arrivata la conferma della presenza in AlphaTauri del 26enne di Rouen per il prossimo campionato.