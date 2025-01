Carlos Sainz ha visitato per la prima volta il quartier generale Williams a Grove, squadra con cui disputerà il Mondiale 2025. A dargli il benvenuto, oltre a tecnici e ingegneri è il compagno Alex Albon, con un simpatico messaggio via social che ha ripreso il soprannome dello spagnolo: "Benvenuto a Grove, Carlos! Il nostro caffè è 'extra smooth'". Ma non solo Carlos: la Williams è la prima squadra ad accendere il motore della vettura 2025

Dopo essere sceso in pista per un filming day e nel corso dei test pirelli di Abu Dhabi , Carlos Sainz ha visitato per la prima volta il quartier generale Williams , sua prossima squadra chiusa l'avventura in Ferrari, a Grove. A dargli il benvenuto, scherzando sui social è il suo nuovo compagno di squadra, Alex Albon , alludendo al soprannome dello spagnolo: "Benvenuto a Grove Carlos, il caffè qui è extra smooth".

Williams prima squadra ad accendere i motori in vista del 2025

Un'occasione importante, che ha permesso a Sainz di entrare in contatto con il mondo Williams e con tutto il personale operativo nella sede di Grove. Una giornata che però ha visto anche la stessa squadra inglese rendersi protagonista, in quanto ha ufficialmelmente accceso, per la prima volta, il motore della FW47. Poi, in vista del prossimo campionato, altri tre appuntamenti attendono la storica squadra inglese: il primo, che si terrà il 14 febbraio a Silverstone vedrà la presentazione della monoposto, con tanto di colori speciali; il secondo a Londra in occasione dell'evento organizzato da Liberty Media alla O2 Arena, il 18 febbraio, in cui verrà svelata la livrea che vedremo in pista nel corso del 2025. Infine, prima dell'appuntamento inaugurale di Melbourne ci saranno i test invernali, in Bahrain, dal 26 al 28 febbraio.