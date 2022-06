Dopo una settimana di stop, la Formula 1 torna in Europa con il GP Gran Bretagna. Si corre nel leggendario circuito di Silverstone, pista ricavata da un aeroporto militare che il 13 maggio 1950 ospitò la prima storica gara del Mondiale. Verstappen arriva dal successo in Canada, dove Leclerc è stato autore di una super rimonta dal 19° al 5° posto. La gara di Silverstone è in diretta domenica 3 luglio alle 16 su Sky Sport F1

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in Europa per uno dei GP più iconici del calendario: dal 1° luglio al 3 luglio si corre a Silverstone, circuito ricavato unendo le strade perimetrali di un aeroporto militare. Per la precisione, dal 1943 al 1947 era noto come "Royal Air Force Station Silverstone". Poi è iniziata una lenta trasformazione, fino al 13 maggio 1950, data della prima gara del Mondiale vinta da Nino Farina su Alfa Romeo. L’anno successivo la Ferrari ottenne la sua prima vittoria in Formula 1 a Silverstone con Gonzalez (gli storici, comunque, sottolineano che le Formula 1 calcarono per la prima volta la pista di Silverstone già il 2 ottobre 1948, in un GP di Gran Bretagna antecedente all’istituzione del Mondiale).