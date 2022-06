Un risveglio molto particolare quello del 24 giugno per la città di Milano. Valtteri Bottas sulla C35 lungo le strade del centro per un evento che celebra i 112 anni della fondazione del marchio e sancisce anche l'inizio del lungo conto alla rovescia per il GP di Monza (11 settembre). Il 3 luglio si va in pista a Silverstone: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'ACCENSIONE DEL MOTORE ALFA ROMEO IN DUOMO: VIDEO