Il pilota monegasco condivide un messaggio sui social in cui mostra il proprio sostegno ad Hamilton dopo le frasi razziste di Piquet: "Lewis sempre rispettoso, quelle frasi non possono essere tollerate. Dobbiamo rimuovere il razzismo non solo nel nostro sport, ma anche nella nostra società"

Il caso delle frasi razziste di Piquet su Hamilton continua a fare rumore. L'ultimo a parlare è stato Charles Leclerc che, attraverso un messaggio condiviso sui social, ha preso posizione al fianco del pilota britannico.

Il post di Leclerc: "Frasi intollerabili su Lewis"

"Conoscendo Lewis da quando sono arrivato in Formula 1, posso dire che è stato sempre estremamente rispettoso nei miei confronti e di chiunque ha incontrato - scrive il pilota della Rossa -. Questi valori dovrebbero essere la normalità verso chiunque in ogni parte del mondo. I commenti ai danni di Hamilton non possono essere tollerati, noi dobbiamo continuare a spingere per uno sport diverso e più inclusivo. Abbiamo bisogno di rimuovere atteggiamenti e linguaggio razzista in ogni forma, non solo nel nostro sport ma anche nella nostra società".