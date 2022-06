Il pilota della Ferrari sempre a caccia del primo successo in F1. Ci proverà a Silverstone: "Sinceramente quest'anno tutte le piste sono giuste, potevamo vincere ovunque finora. La differenza la fanno i dettagli contro la Red Bull". Intanto sulla sua Rossa in via precauzionale è stato sostituito il telaio per un’anomalia nel sistema del carburante. Il weekend della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

