Uno dei momenti più intensi del duello Verstappen-Hamilton nella scorsa stagione. Primo giro pazzesco, i due che lottano ruota a ruota in ogni curva: all'inizio della seconda tornata,il britannico tocca con lo pneumatico l’olandese. Vanzini in telecronaca urla "Alla Copse non si può!", Max si schianta mentre è a oltre 300 km/h. A Lewis 10'' di penalità. Riviviamo quei momenti perché è arrivato il momento di tornare sul luogo del “delitto”. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

