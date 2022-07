Oggi a Silverstone in pista per le libere, mentre nella giornata di giovedì i piloti hanno avuto modo di svagarsi con attività molto curiose. C'è chi si è divertito a sparare gadget e chi ha fatto una gara saltando sui palloni, come l’ex campione del mondo Damon Hill. Qualcuno ne ha approfittato per fare yoga... Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - IL CIRCUITO